طرح أذون وسندات خزانة بـ 324.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 324.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أكتوبر ونوفمبر ديسمبر) من العام المالي الحالي 2016/ 2017.

وذكرت المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 73.250 و71.5 و74.5 و81 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بقيمة 7.5 مليار جنيه وأجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2019) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2021) بقيمة 6.5مليار جنيه.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2023) بقيمة 3.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بملياري جنيه، وصفرية الكوبون «18 شهرا» بقيمة1.750 مليار جنيه.

أ ش أ