رئيس الحكومة اليمنية: «عاصفة الحزم» منعت كارثة أمنية وإقليمية

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الأربعاء، إن عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية قبل أكثر من عام ونصف العام، ضد الحوثيين وحلفائهم، منعت كارثة أمنية وإقليمية كانت ستصيب العرب جميعاً في مقتل لو تركت على حالها.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أوضح خلال كلمة له بمدينة عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، في فعالية رسمية لإحياء الذكرى الـ54 لثورة 26 سبتمبر ، أن “دعم مواقف المملكة العربية السعودية في هذه المواجهة التاريخية مع الفرس «إيران» وأعوانهم، هو واجب وطني وموقف أخلاقي لمن أرادوا الخير لأنفسهم ولشعوبهم”، على حد قوله.

واعترف بن دغر أن أمام حكومته مهمات عاجلة تكمن في استعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من الحوثيين وقوات صالح، وناشد من أسماهم بالانقلابيين في البلاد إلى تحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاعتراف بالخطأ والعودة إلى جادة الصواب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمدن التي احتلوها، تمهيداً للذهاب بعد ذلك للحلول السياسية، استناداً للمبادرة الخليجية.