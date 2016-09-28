عبد الحكيم «للقرموطي»:لا أستطيع التعبير عن سعادتى بزيارة السيسي لـ«بيت المنشية»

قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر لا استطيع التعبير عن سعادتى اليوم مع حضور الرئيس السيسي لبيت المنشية وافتتاح المتحف والذى تأخر كثيرًا وكان هناك إهمالا وتابع فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطى” الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على قناة العاصمة الجديدة المنزل كاد أن يكون أيلًا للسقوط لولا مجهودات الرئيس الليبي السابق معمر القذافى والذى ضغط على مبارك لإعتبار المنزل متحفًا وذلك فى عام 2008 وعرض تحمل التكلفة،.

ووصف عبد الحكيم معمر القذافى بالشهيد وقال هو بطل وشهيد لأن من قتلوه هم الأعداء، وأضاف، المتحف يضم عددًا كبير من المقتنيات والهدايا والصور.