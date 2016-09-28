«ميديكال سيتي» .. فضائية طبية بنكهة عصرية

أعلن المهندس طارق سليمان العضو المنتدب للمجموعة العربية الكويتية للاستثمار عن إطلاق المجموعة لأول فضائية طبية متخصصة في الشرق الأوسط، كما أكد سليمان المدير العام للقناة لموقع .. أنها تعد أول فضائية عربية غير هادفة للربح.

وتهدف ميديكال سيتي لخدمة المجتمع العربي بشكل عام، والمصري بشكل خاص، كما تضم القناة نخبة من المستشارين الأطباء المشرفين على المادة الطبية والعلمية، لترفع الوعي الصحي عن طريق مجموعة من البرامج سهلة التناول، والتي تستهدف المواطن البسيط لرفع درجة وقايته من الأمراض.

> كما يتزامن إطلاق القناة التي تظهر على تردد 12684 أفقي معدل، مع بدء مهرجان الطبيب العربي الأول، والجدير بالذكر أن “ميديكال سيتي” هي إحدى مشروعات المجموعة العربية الكويتية للاستثمار (ش.م.م)، برأس مال قدره مئة وعشرون مليون جنيه، والتي يرأس مجلس إدارتها “صاحب الصراف”.