عبد الحكيم عبد الناصرلـ«القرموطي»: «ماليش علاقة بأولاد السادات»

وصف عبد الحكيم عبد الناصر الذين ينتقدونه بانهم ما يفرقوش معايا 3 صاغ ما يروحوا يشوفوا شعب تاني غير الشعب المصرى الذى خرج يرفع صور جمال عبد الناصر فى 25 يناير وفى 30 يونيو خرجوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية وعن اتهام أشرف مروان صهر عبد الناصر وزوج نجلته منى بالجاسوسية: هو مسئول عن نفسه وعن تصرفاته وأنه أشتغل مع السادات ، وتابع، جمال عبد الناصر ليس له علاقة بأى شئ حدث بعد 28 سبتمبر ، كل واحد حر وأخى خالد أخج الجانب الأكاديمي.

وعما إذا كانت هناك لدى أسرة عبد الناصر رغبة فى استكمال مسيرة عبد الناصر قال: مسيرة عبد الناصر سيستكملها الشعب .

> وعن علاقته بأسرة السادات قال لا علاقة بيني وبينهم وكل ما أقوله معلومات وجمال ولبنى ونهى أتمنى لهم كل خير وسعادة ولو هم زعلانين منى هم أحرار مش هقدر أعملهم حاجة”.

وتحدث عن الرئيس السيسي قائلا: الله يكون فى عونه شايل تركه عمرها 40 سنة من انهيار التعليم وخلل المنظومة الاقتصادية واستلم البلد وفيها شبه طبقة متوسطة وان شاء الله سننتصر واعهداء مصر كتير جدا جدا .