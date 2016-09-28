"برنش" السبت في "فيدا" وسط دبي

يقدّم فندق "فيدا" الواقع في "بوليفارد الشيخ محمد بن راشد" وسط دبي، كلّ سبت وجبة "برنش" جديدة مستوحاة من وجبات الـ"برنش" التقليدية في مدينة "نيويورك"، ما يسمح للنزلاء والضيوف الاسترخاء والاستمتاع بفطور متأخّر ممتد لمعظم ساعات النهار، وذلك من الحادية عشر صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر في مطعم "3 في 1" المصمم وفق الطراز الحديث.



تضمّ قائمة الـ"برنش" وجبات تقليدية لذيذة، مثل: بيض "بينيدكت" والفطائر والـ"أومليت" وخبز الأفوكادو المحمّص، بالإضافة إلى السلطات والسندويشات. ويمكن للنزلاء الاختيار أيضاً بين مجموعة منوعة من الحبوب والفاكهة الطازجة والمخبوزات، سواء المالحة أو الحلوة، بدون إغفال تشكيلة العصائر، التي تضمّ مشروبات تنظف الجسم من السموم لتعزيز النشاط. والأخيرة ستتوفر طوال اليوم، وأبرزها: "الكوكتيلات" الفوّارة والتشكيلات التي تحمل نكهات الفاكهة والمشروبات المقوية للقلب. وفي هذا الإطار، يمكن للضيوف المتعة بأنغام الـ"دي جي"، مع ارتشاف مشروبات الـ"برنش" المفضلة أو كوب من العصير الطازج، وسط أجواء "فيدا" في مدينة دبي الرائعة.

*السعر: 139 درهماً إماراتياً، تشمل "بوفيه" مفتوحاً ومشروبات ساخنة وتشكيلة من العصائر وطبقاً رئيساً وكأسا من "كوكتيلات" البرنش. وتضاف 100 درهم إماراتي لكل نزيل في "كابينة" على حمام السباحة واستخدام حمام السباحة.