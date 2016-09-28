معارض سورى: لجنة مؤتمر القاهرة تحمل رؤية لحل سياسى للأزمة السورية

أكد عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية جهاد مقدسى، أنهم يؤمنون بفكرة الحل السياسى فى سوريا باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.

ودعا مقدسى فى مؤتمر صحفى عقده الوفد السورى المعارض بمقر وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الهيئة العليا للمفاوضات بأن تتعاطى بشكل سياسى أكثر نحو حل الأزمة السورية، مؤكدًا أن لجنة مؤتمر القاهرة لاتزال تدافع عن وثائقها الصادرة والتى تحمل رؤية للحل السياسى.

وطالب مقدسى بالعودة لطاولة المفاوضات لحل الأزمة السورية، مؤكدًا ان المشهد بات أكثر تعقيدًا، وإن ما يحدث يحتاج لحل سياسى بشكل عاجل فى ظل الأزمة الراهنة، مشيرًا لتقديم مؤتمر القاهرة وثائقه السياسية إلى المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا، داعيًا لتكثيف العمل السياسى لحل الأزمة.

وأوضح أن فكرة طرح الفيدرالية يحتاج إلى أن يحدده أبناء الشعب السورى، مشيرًا إلى أن فكرة الفيدرالية لا تعنى التقسيم، داعيًا لحراك سياسى سلمى فى سوريا.