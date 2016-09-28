جماعة حقوقية: عمان تحتجز قاضيا انتقد السلطة القضائية

قالت جماعة حقوقية عمانية اليوم الأربعاء إن الشرطة احتجزت قاضيا بارزا كان وجه انتقادات للسلطة القضائية فى صحيفة أغلقت بأمر قضائى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

وقالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فى بيان إن على النعمانى نائب رئيس المحكمة العليا يحتجز فى مستشفى تابع للشرطة وهو بصحة جيدة.

كان النعمانى أبلغ صحيفة الزمن الخاصة فى مقابلة فى أغسطس أن رئيس الإدعاء العام ورئيس المحكمة العليا انتهكا قوانين الدولة.

كما عبر عن أسفه تجاه الطريقة التى عاملت بها السلطات الصحيفة التى أوردت أنباء كثيرة عن سلسلة من قضايا الفساد فى 2014 أدين فيها العديد من مسؤولى الشركات.

وأمرت محكمة عمانية يوم الاثنين بإغلاق الصحيفة نهائيا وسجن ثلاثة من صحفييها بتهم منها المساس بهيبة الدولة.

ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على احتجاز النعمانى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ تجاه قرارات المحكمة وإن السفير الأمريكى نقل مشاعر القلق إلى مسئولين كبار بالحكومة العمانية.