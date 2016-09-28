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المعارضة السورية: تعقيدات المشهد السياسى ناتجة عن تدخلات إقليمية ودولية

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المعارضة السورية: تعقيدات المشهد السياسى ناتجة عن تدخلات إقليمية ودولية المعارضة السورية: تعقيدات المشهد السياسى ناتجة عن تدخلات إقليمية ودولية

>كتب أحمد جمعة

دعا عضو لجنة مؤتمر القاهرة جهاد مقدسى إلى توافق روسى أمريكى لحل الأزمة الراهنة فى سوريا، معربا عن أسفه جراء التصعيد العسكرى الأخير الجارى على الأرض.

 

وأكد مقدسى فى مؤتمر صحفى للجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية عقد فى مقر وزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء أن تعقيدات المشهد السورى ناتجة عن الصراعات الإقليمية والدولية بين العديد من الدول.

 

وردا على سؤال حول التدخلات الخارجية ولاسيما تركيا، أكد مقدسى أن العديد من الدول الإقليمية والدولية تتدخل فى سوريا سواء عبر البر أو الجو، مضيفا أن أنقرة استضافت عددا كبيرا من اللاجئين السوريين.


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