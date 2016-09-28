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وزير البترول يصل مطار القاهرة عائدًا من الجزائر

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وزير البترول يصل مطار القاهرة عائدًا من الجزائر وزير البترول يصل مطار القاهرة عائدًا من الجزائر

المهندس طارق الملا وزير البترول

وصل مطار القاهرة الدولي، المهندس طارق الملا وزير البترول، قادمًا من الجزائر، بعد مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الخامس عشر الوزاري .

وعقد المهندس الملا، جلسة مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء البترول والطاقة، وعدد من مسئولي المؤسسات الاقتصادية العالمية على هامش مشاركته في هذا المنتدى ، حيث التقى مع كبار مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة روبيرتو بوكا، رئيس إدارة الطاقة ، وتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بأوضاع الطاقة العالمية، والتأكيد على أهمية تحسين وتواصل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة بما في ذلك دول العبور.

 

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