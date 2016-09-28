وزير البترول يصل مطار القاهرة عائدًا من الجزائر

وصل مطار القاهرة الدولي، المهندس طارق الملا وزير البترول، قادمًا من الجزائر، بعد مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الخامس عشر الوزاري .

وعقد المهندس الملا، جلسة مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء البترول والطاقة، وعدد من مسئولي المؤسسات الاقتصادية العالمية على هامش مشاركته في هذا المنتدى ، حيث التقى مع كبار مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة روبيرتو بوكا، رئيس إدارة الطاقة ، وتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بأوضاع الطاقة العالمية، والتأكيد على أهمية تحسين وتواصل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة بما في ذلك دول العبور.