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إسماعيل لرئيس «الفيفا»: لدينا منشأت توهلنا لاستضافة وتنظيم المسابقات الدولية

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إسماعيل لرئيس «الفيفا»: لدينا منشأت توهلنا لاستضافة وتنظيم المسابقات الدولية إسماعيل لرئيس «الفيفا»: لدينا منشأت توهلنا لاستضافة وتنظيم المسابقات الدولية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، «جياني إنفانتينو» رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسيد إنفانتينو، مقدمًا له التهنئة بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وأكد رئيس الوزراء اهتمام بملف الرياضة ودعمها الكامل له، بما يسهم في إتاحة كافة الامكانات لخلق نماذج رياضية متميزة في مختلف الرياضات، وبما يأهلهم للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية، مضيفًا أننا لدينا المنشأت الرياضية التي تمكننا من استضافة وتنظيم المناسبات الرياضية الدولية المختلفة.

من جانبه، توجه «جياني إنفانتينو» بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، والذي قدم خلاله مجموعة من الأفكار والمقترحات المطروحه داخل «الفيفا»، والتي ستسهم بدروها في خدمة وتطور كرة القدم، والانفتاح على جميع الدول من أجل الارتقاء بتلك اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

 

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