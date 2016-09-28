«المناوي»: زاهي حواس أفضل سفير لمصر وعلى الدولة تبني برنامجه

قال رئيس قناة الغد الإخبارية الإعلامي، عبد اللطيف المناوي، إن أحد أهداف القناة منذ انطلاقها هو التعامل مع تاريخ الأمة، لذا كان التفكير في إيجاد مجموعة من الأفكار والبرامج المتنوعة، التي تتميز بكونها غير أحادية البعد، فانطلقت أول فكرة مع برنامج «زمن» الذي قدمه الفنان الكبير حسين فهمي حيث تم الاعتماد على فكرة الحاضر المستمد من التاريخ.

وأضاف المناوي، خلال مؤتمر صحفي نظمته قناة “الغد” الإخبارية، للإعلان عن انطلاق برنامج “كاشف الأسرار”، الذي سيقدمه وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، أن هذا البرنامج إضافة جديدة ومُهمة للقناة.

وأوضح المناوي، أن زاهي حواس هو أفضل سفير لمصر للتعريف بالحضارة المصرية في الخارج، موضحًا أن هذا البرنامج يتعامل بعمق مع التاريخ المصري، مؤكدًا أن رسالة البرنامج الغوص في أعماق تاريخ مصر القديمة.

وكشف المناوي، عن أن فكرة برنامج “كاشف الأسرار”، كانت تراوده منذ عام 2007، عندما كان رئيسًا لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، مشيراً إلى أنه تحدث مع الدكتور زاهي حواس، عن تطبيق وتنفيذ هذه الفكرة.

وأشار المناوي، إلى أن عرض البرنامج سيبدأ في الـ 20 من أكتوبر، على أن يكون أسبوعيًا مساء كل خميس في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أنه يتم تسويق البرنامج وترجمته لإذاعته في عدد من القنوات العالمية، موجهًا الدعوة للدولة المصرية والمؤسسات كي تتبنى تلك النوعية من البرامج كونها إحدى وسائل التواصل مع العالم الخارجي.