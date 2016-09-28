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بالصور.. محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق بقنا

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قاد السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا لإزالة التعديات الواقعة على حرم الطريق بمدخل مدينة قنا الغربى وتم تنفيذ أعمال الإزالة باستخدام العديد من اللوادر والمعدات الثقيلة للوحدة المحلية لمركز قنا وسط تامين كامل من قوات مديرية أمن قنا .

أوضح الهجان أنه تمت إزالة كافيتريا علي مساحة 1071 م2 وعقار علي مساحة حوالي 250 م2 مكون من طابق أرضي وطابقين علوي وذلك على حرم الطريق بالمدخل الغربى لمدينة قنا الذى سيتم عمل إزدواج له ضمن مشروع إزدواج طريق قنا – سوهاج الصحراوى الغربى والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والإقليمية لزيادة معدلات الامان وتقليل المخاطر علي الطرق السريعة والحد من الحوادث .

وشدد الهجان على ضرورة التعامل بكل حسم مع كافة اشكال التعديات سواء على الأراضى الزراعية او املاك الدولة وازالتها فى المهد مؤكدًا أن تولي اهتمامًا خاصًا بإزالة جميع أشكال التعديات لا سيما تلك التى تعترض تنفيذ المشروعات القومية للدولة .

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