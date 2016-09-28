السجن 11 عامًا لمغربي بتهمة تجنيد إرهابيين في مدريد

قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بالسجن 11 عامًا ونصف على المغربي لحسن إقصرين، السجين السابق بمعتقل جوانتانامو بتهمة قيادة مجموعة تتولى تجنيد إرهابيين في محيط المسجد الرئيسي بمدريد.

وقضت المحكمة بالسجن أيضًا 8 سنوات على 5 أعضاء آخرين بهذه المجموعة بتهمة الانضمام لمنظمة إرهابية ولثبوت أنهم مع أشخاص آخرين يقيمون في مناطق نزاع، يشكلون “منصة حقيقية لإرسال المقاتلين الإرهابيين”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية كان الـ 9 أعضاء يشكلون ما يطلقون عليها “كتيبة الأندلس”، التي قامت منذ تأسيسها في مطلع 2011 وحتى يونيو 2014 بأعمال رصد وتدريب وتعليم متطوعين إرهابيين وإرسالهم في وقت لاحق لتنفيذ أعمال إرهابية.

وكان إقصرين المدعو حسان هو المرجعية الأيديولوجية للخلية، وكانوا يكنون له الاحترام نظراً لخبرته في أفغانستان وجوانتانامو.

ووفقًا لمنطوق الحكم، فإن بعض المدانين كانوا يخططون للسفر من إسبانيا إلى سوريا.