أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السجن 11 عامًا لمغربي بتهمة تجنيد إرهابيين في مدريد

Google+ Print
السجن 11 عامًا لمغربي بتهمة تجنيد إرهابيين في مدريد السجن 11 عامًا لمغربي بتهمة تجنيد إرهابيين في مدريد

محكمة إسبانية

 قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بالسجن 11 عامًا ونصف على المغربي لحسن إقصرين، السجين السابق بمعتقل جوانتانامو بتهمة قيادة مجموعة تتولى تجنيد إرهابيين في محيط المسجد الرئيسي بمدريد.

وقضت المحكمة بالسجن أيضًا 8 سنوات على 5 أعضاء آخرين بهذه المجموعة بتهمة الانضمام لمنظمة إرهابية ولثبوت أنهم مع أشخاص آخرين يقيمون في مناطق نزاع، يشكلون “منصة حقيقية لإرسال المقاتلين الإرهابيين”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية كان الـ 9 أعضاء يشكلون ما يطلقون عليها “كتيبة الأندلس”، التي قامت منذ تأسيسها في مطلع 2011 وحتى يونيو 2014 بأعمال رصد وتدريب وتعليم متطوعين إرهابيين وإرسالهم في وقت لاحق لتنفيذ أعمال إرهابية.

وكان إقصرين المدعو حسان هو المرجعية الأيديولوجية للخلية، وكانوا يكنون له الاحترام نظراً لخبرته في أفغانستان وجوانتانامو.

ووفقًا لمنطوق الحكم، فإن بعض المدانين كانوا يخططون للسفر من إسبانيا إلى سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا