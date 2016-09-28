6 نصائح طبية بسيطة للخروج من دوامة "إرهاق العمل"

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن العمل لساعات طويلة والجلوس أمام جهاز الكمبيوتر قد يؤثر سلبا على صحتك ويجعلك تشعر بالتعب وضيق الصدر واستنفاذ الطاقة من الجسم بشكل سريع، وأيضا يعرضك للتوتر فى العمل ويؤثر على إنتاجيتك وصحتك الجسدية.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير طبى بعض النصائح السريعة للتغلب على الإرهاق والحصول على الطاقة أثناء العمل وتتضمن الآتى:

1.أخذ نفس عميق:

إذا كنت تشعر أنك متعب جدا ولديك ضيق فى الصدر أثناء العمل، خذ نفسا عميقا من بضع ثوانى إلى دقيقة، فهذا يساعد عل استعادة التوازن ويجعلك تشعر بصحة جيدة .

2.تناول الطعام الصحى:

تناول الطعام الغذائى الصحى ضرورى جدا لتوفير الطاقة اللازمة لنشاط الجسم، لذلك النظام الغذائى فى وجبة الإفطار يجب أن يحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية .

3.الحصول على النوم الكافى:

مهم جدا مثل الطعام، لأن النوم يعطيك يوما كاملا من الطاقة وهذا يساعدك للمحافظة على طاقتك بعيدا عن التعب.

4. استخدم السلالم:

استخدم السلالم بدلا من المصعد للوصول إلى مكتبك، فهذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وزيادة الطاقة بالجسم .

5.ناقش زميلك :

إذا كنت تشعر بالتعب أو الإنهاك، من الممكن التحدث مع زميلك لفترة من الوقت، فهذا يساعد على استرخاء العقل من العمل .

6. اشرب الكثير من الماء:

لأن شرب الماء فى العمل ليس فقط يعمل على ترطيب جسمك، لكن يساعد أيضا فى توفير الطاقة اللازمة للجسم .