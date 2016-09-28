عمرو دياب أول مطرب مصرى يدخل موسوعة جينيس ...

سمر العشري

سجلت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية الفنان الكبير عمرو دياب كأول مطرب مصرى يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، وأيضا الأكثر مبيعات فى الشرق الأوسط، منذ عام 1989، وتم تسليم الجائزة من قبل أحمد جبر عضو هيئة التحكيم بـ"جينيس"، للهضبة عمرو دياب داخل مكتبه بالقاهرة .

ويمتلك "الهضبة" فى مشواره الفنى العديد من الجوائز التى حصل عليها منها على سبيل المثال، "الورلد ميوزك أورد" والتى حصل عليها لـ7 مرات عن أعلى مبيعات فى الشرق الأوسط خلال أعوام 1998 و2002 و2007 و2014 .

وكان عمرو دياب طرح ألبومه "أحلى وأحلى" بداية موسم الصيف، حيث نفدت جميع النسخ فى أول يوم طرحه بالأسواق من "فيرجن" سواء فى مصر أو الوطن العربى، إضافة إلى تصدر الألبوم على موقع "iTunes" على مستوى الشرق الأوسط ، ووصله إلى رقم 19 على مستوى العالم وهى سابقة تحدث للمرة الأولى لأى فنان عربى .

كما كسر "الهضبة" كل الأرقام القياسية على "I Tunes" بألبوماته الثلاثة الأخيرة، " الليلة فى 2013، و"شفت الأيام" فى 2014، ثم "أحلى وأحلى" فى 2016، والذين استحوذوا على صدارة الموقع الشهير منذ أغسطس 2013 وحصد المركز الأول منذ حينها وحتى الآن فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وننشر القائمة الكاملة للمطربين العالميين الذين دخلوا الموسوعة قبل "الهضبة" وهما النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون الذى دخل موسوعة جينيس عام 1982 بعدما وصل ألبومه thriller كأثر مبيعاً فى العالم .

وأيضاً النجم العالمى جاستين بيبر الذى دخل موسوعة الأرقام القياسية عام 2015 كأصغر مغنى وصل إلى رقم 1 فى قائمة التيلبور .

ومن جانبه قال النجم الكبير عمرو دياب فى أول تعليق عن دخوله موسوعة "جينيس"، موجها شكره لجمهوره على دعمه المستمر ولولا جمهوره لم يكن سيصل إلى ذلك اللقب، وأنه فخور أن يكون أول مطرب عربى يحقق لقب موسوعة جينيس العالمية وهذا يعد شرفا كبيرا له لأنه فى النهاية يمثل مصر فى أحد أكبر المنظمات عالميا .

شبكةعيونالإخبارية

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