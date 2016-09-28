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«المؤشر» و«نبض السوق» أسماء مقترحة لبرنامج «بشتو» على DMC نيوز

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«المؤشر» و«نبض السوق» أسماء مقترحة لبرنامج «بشتو» على DMC نيوز «المؤشر» و«نبض السوق» أسماء مقترحة لبرنامج «بشتو» على DMC نيوز

لوجو القناة

كتبت- إنجي لطفي

تستعد قناة DMC نيوز لتحضيرات برنامج الإعلامي أحمد بشتو الجديد، والذي سيعد أول برنامج توك شو أقتصادي متحصص، يعرض من الأحد إلى الخميس لمدة ساعة.

وعلمت «ONA» من مصادرها أن فريق العمل يعكف على اختيار المسمى النهائي للبرنامج من خلال الأسماء المقترحة ومن بينها “المؤشر”، و” نبض السوق”، حيث ستنطلق القناة أوائل العام المقبل.

ومن المقرر أن يشهد البرنامج إجراء تقارير من قلب الحدث، بالإضافة إلى تحليل القضايا الاقتصادية من داخل الاستديو، وذلك لمواكبة تغطيات الأحداث والقضايا الاقتصادية من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فضلًا عن إجراء مداخلات هاتفية.

وكان الإعلامي أحمد بشتو، قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن انتهاء علاقته الرسمية بقناة «الغد». .

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أونا

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