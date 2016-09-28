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اجتماع لـ «المحامين» لبحث «القيمة المضافة» وعمومية المعاش..السبت المقبل

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اجتماع لـ «المحامين» لبحث «القيمة المضافة» وعمومية المعاش..السبت المقبل اجتماع لـ «المحامين» لبحث «القيمة المضافة» وعمومية المعاش..السبت المقبل

سامح عاشور – نقيب المحامين

يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعًا عاجلًا، في تمام الواحدة من ظهر السبت المقبل، بحضور النقابات الفرعية، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

ويتناول الاجتماع خطوات النقابة المقبلة، فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك أخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% في العام الأول، و5 % سنويًا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية.

ويذكر أن النقيب سامح عاشور، أصدر بيانًا ليلة أمس الثلاثاء، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبًا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وفي ذات السياق، دعا «عاشور» النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.

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