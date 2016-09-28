القوات البحرية السعودية تنهى استعدادتها لتمرين "درع الخليج -1"

أنهت القوات البحرية الملكية السعودية استعدادتها لبدء تمرين (درع الخليج -1) التى تجريها فى مياه الخليج العربى ومضيق هرمز وبحر عمان مطلع الأسبوع القادم .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان "إن التمرين البحرى (درع الخليج-1) يضم تشكيلات من القوات البحرية بالأسطول الشرقى حيث تشمل السفن والطائرات ومشاة القوات البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة"، مشيرا إلى أن تمرين (درع الخليج-1) يأتى ضمن سلسلة التمارين التى تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية فى منطقة الخليج العربى ومضيق هرمز وبحر عمان.

ولفت إلى أن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة فى التخطيط والاحترافية فى التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة فى مسرح العمليات، وذلك للدفاع عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أى عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة فى الخليج العربي.

وقال إن التمرين يعكس المستوى المميز لمنسوبى قوات البحرية للمملكة وما وصلوا إليه من كفاءة واحترافية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.