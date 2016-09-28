أخبار مصر للساعة السادسة من اليوم السابع

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إخطار نيابة وسط القاهرة، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، و18 آخرين، باتهامهم فى قضية "هدايا الأهرام" رسمياً.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

أخطرت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات القاهرة، المتهمين فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، وعددهم 21 متهمًا، أبرزهم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه رسميًا بموعد جلسة نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق بحفظ التحقيق ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة، والمؤجلة لجلسة 19 ديسمبر للاطلاع وإعلان المستأنف ضدهم وضم مفردات القضية .

شارك الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الشخصيات السياسية والمواطنين، اليوم الأربعاء، فى إحياء الذكرى 46 على رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا عليه فى الذكرى الـ46 على وفاته.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى كان مقراً لإقامة الرئيس الأسبق بمنطقة منشية البكرى بمصر الجديدة، وشاهد الرئيس عرضاً وثائقياً عن أبرز الأحداث التى شهدها عصر الرئيس الراحل بقاعة حكاية شعب، ووقع فى سجل الزيارات بالمتحف.

وكان فى استقبال الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحلمى النمنم وزير الثقافة، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، وفدًا من مؤسسة بروكينجز، وهى مؤسسة فكرية أمريكية ومقرها فى واشنطن.

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود التنمية التى تقوم بها الحكومة بهدف النهوض بمختلف القطاعات، وذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، فداً من مؤسسة "بروكينجز" الأمريكية.

قضت محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب" والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الاربعاء، بالسجن المؤبد لـ40 من أعضاء خلية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى يتزعمها "محمود إسماعيل" مقيم بالزقازيق، حيث ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة التى كشفتها التحقيقات حول عمل الخلية، وسعى أعضائها لتجنيد صغار السن للقتال فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، وطرق تلقيهم للتمويلات، ورحلتهم للوصول لمناطق القتال فى سوريا عبر تركيا، ومحاولاتهم لاستهداف لرجال القوات المسلحة والشرطة فى مصر.

أكد مصدر أمنى مسئول، أن أمين الشرطة رمضان رجب جمعة، من قوة حرس المنشآت، الذى كان مكلفا بتأمين فرع بنك "سى آى بى" الكائن بشارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، استشهد منذ قليل داخل مستشفى الشرطة، متأثرا بإصابته التى لحقت به جراء حادث الهجوم على البنك وإصابته بعيارين ناريين أثناء تصديه للمتهم.

استمرارا لمسلسل الإهمال وقعت فى الأسبوع الأول من الدراسة بمدرسة الجمهورية التابعة لإدارة بسيون التعليمية كارثة جديدة، حيث سقطت مروحة على رأس أحد التلاميذ ما أدى لإصابته بجروح قطعية فى الرأس.

تلقى مأمور مركز بسيون بلاغا، من مستشفى بسيون المركزى بوصول التلميذ "عبد الرحمن محمد بركات" 10 سنوات مصابا بجرح قطعى فى الرأس، بسبب سقوط مروحة سقف أثناء خروجه من الفصل الدراسى أمس، وتم إسعافه وخياطة 5 غرز.

قضت محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب"، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ40 من أعضاء خلية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى، يتزعمها محمود إسماعيل مقيم بالزقازيق.

حمل تاريخ شيمون بيريز، على مدار سبعين عاماً، العديد من المجازر والدماء ضد العرب والفلسطينيين، من سفك الدماء وهدم المنازل والتهجير، حتى ارتبط اسمه بالخراب والإرهاب، والأرض خير شاهد على جرائمه، ولكنه تلقى أكبر صفعة فى حياته على يد المواطن المصرى أحمد الهوان ـ "جمعة الشوان" ـ والذى خدعه وخدع جهاز الموساد الإسرائيلى فى إحدى العمليات النوعية التى قادها جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك.

تم اليوم، الأربعاء، الإعلان عن النتائج النهائية لتصفيات الدورة الثانية من "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" من خلال الموقع الإلكتروني www.plp.eg حيث تأهل 500 شاب لخوض الدورة الثانية.

وتبدأ الدورة الثانية في الثامن من أكتوبر المقبل من خلال عدد من اللقاءات التعريفية للطلاب ثم تبدأ الدراسة الفعلية للدورة الثانية يوم السادس عشر من أكتوبر المقبل.

من ربح فى مناظرة مرشحى انتخابات الرئاسة الأمريكية؟.. سؤال لايزال يطرح نفسه فى الأوساط السياسية، لتحديد من كان أفضل خلال المناظرة، ومن قادر على قيادة الولايات المتحدة، ورؤية كلًا من هيلارى كلينتون ودونالد ترامب لقضايا الشرق الأوسط.

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، إجراء عملية إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو لمدة يومين للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر، بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال.

سجلت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية الفنان الكبير عمرو دياب كأول مطرب مصرى يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، وأيضا الأكثر مبيعات فى الشرق الأوسط، منذ عام 1989، وتم تسليم الجائزة من قبل أحمد جبر عضو هيئة التحكيم بـ"جينيس"، للهضبة عمرو دياب داخل مكتبه بالقاهرة.

كشف رجال مباحث القاهرة، كواليس لغز جريمة قتل بشعة لسيدة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حيث تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها مفارقة الحياة.

وتبين من التحريات أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب الخلافات الأسرية وشكه فى سلوكها، فألقى "ماء مغلى عليها"، وتم ضبطه حيث اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

طرحت قناة "أون تى فى" برومو أخطر حوار للإعلامى عمرو أديب، مع رجل الأعمال حسين سالم، والذى تقرر عرضه السبت المقبل، فى أولى حلقات برنامج "كل يوم" فى تمام التاسعة والنصف.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، تحديا قويا عندما يواجه وادى دجلة مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

كشفت مصادر عن أن شركة برزنتيشن سبورت الراعى الرسمى لكرة القدم المصرية، رفعت عرضها لشراء حقوق البث الفضائى لبطولات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بداية من العام المقبل لمدة 12 سنة إلى مليار و200 مليون دولار بدلا من 650 مليون دولار مثلما كان العرض السابق.

مختارات من "برلمانى"

قالت مصادر داخل وزارة الإسكان والمرافق، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مذكرة تطالب فيها برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، بناء على ما استحدث من ارتفاع أسعار الدولار الذى انعكس على ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى ارتفاع سعر التكلفة، بما يفرض ضرورة تعديل أسعار الوحدات حتى تتمكن الشركات من مواجهة الزيادة، ووقف خسائرها.

وأضافت المصادر لـ "برلمانى"، أن هذه المذكرة ستقدم لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمناقشتها، والموافقة عليها فى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، قائلة: "لابد من مراعاة الظروف العامة، خاصة أن الزيادة أصابت كل شىء".

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أياما غير سعيدة للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد توعد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومطالبتهم بسحب الثقة منه مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان؛ لأنه تسبب فى إهدار المال العام بعد قرار عدم استلام القمح من عدد من الدول الأجنبية بسبب وجود فطر "الأرجوت"، ما نتج عنه مطالبة بعض الشركات لمصر برد الشرط الجزائى لها بعد هذا القرار والذى قد يكلف خزينة الدولة المليارات.

يواجه قانون ضريبة القيمة المضافة هجوما حادا بعد إقراره من جانب عدد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، حيث قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه على الرغم من رفض نقابات المهن الحرة صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 ضريبة القمية المضافة بتاريخ 7/9/2016، متجاهلا كل ما ورد فى البيان الصادر عن اتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15 إبريل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن ذات النصوص "الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول" على حد وصفه.

مختارات من "فوتو7"

توفى اليوم الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز، عن عمر يناهز 93 عامًا بعد أن قضى الساعات الأخيرة من حياته بمستشفى "شيبا تل هاشومير".

توافد عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، لإحياء الذكرى ٤٦ لوفاته، ورفع المواطنين أعلام مصر وصور للزعيم الراحل.

حشد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أنصاره بمؤتمر جماهيرى في مطار أورلاندو الدولي بمدينة ملبورن بولاية فلوريدا.

مختارات من "فيديو7"

سجلت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية الفنان الكبير عمرو دياب كأول مطرب عربى يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، وأيضا الأكثر مبيعات فى الشرق الأوسط، منذ عام 1989، وتم تسليم الجائزة من قبل أحمد جبر عضو هيئة التحكيم بـ"جينيس"، للهضبة عمرو دياب داخل مكتبه بالقاهرة.

وصل منذ قليل، عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلى ضريح والده بكوبرى القبة، لإحياء الذكرى ٤٦ لوفاته.

وحرص عدد من المواطنين المتواجدين من الصباح الباكر بضريح الزعيم الراحل على تحيته لحظة وصوله، قائلين: " ربنا يحميك يابن الغالى ".

سيكون ملعب الإمارات فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، مسرحاً للمباراة التى تجمع بين فريقى أرسنال الإنجليزى وبازل السويسرى، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

مختارات من "كايرو دار"

تهتم الفتيات كثيراً بالحفاظ على أدوات المكياج، لذلك يلجأن لشراء الكثير من الأشياء التي تساعدهن بشكل أو بآخر في الحفاظ عليها، ونحن نقدم لك فيديو يمكنك من صناعة حاوية لتلك الأدوات، حتى يمكنك الحفاظ عليها من التلف.

هل فكرت يوما فى الأمثال الشعبية والحكم التى تردد كثيرا فى مواقفنا المختلفة، هل تسائلت يوما من أين أتت تلك العبارات وما مصدرها ومن أول من أطلقها؟ بالرجوع للتاريخ نجد أن اغلب الكلمات الشعبية والعامية لها أصول عند الفراعنة وفي اللغة القبطية وكانت تستخدم قديما بنفس المعنى مع اختلاف بسيط في النطق وطريقة الكلام.

الموسيقى ليست مجرد نوع من الفنون كما هو متعارف عليه، فالموسيقى تدخل من خلال الأذن إلى النفس مما يؤدي الى الإحساس بها ، كما أنه ربما يكون تأثير الموسيقى إيجابي ويثير الفرح والراحة والسعادة لمن يسمعها أو يثير الحزن والمشاعر السلبية، ويرجع ذلك إلى النغمات التي يتم استخدامها في الموسيقى، فلا يقتصر الاستماع إلى الموسيقى على التسلية والمرح وتمضية الوقت، بل تتعدى ذلك إلى العديد من الفوائد التي تنعكس بشكل إيجابي على الصحة، وتمنح الإنسان نشاطا روحيا وجسديا، وبالتالي تبدأ الآثار الجانبية المتمثلة فى أضرار كثيرة منها الأمراض النفسية والعصبية والطاقات السلبية.