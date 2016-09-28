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الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بإصدار "تنظيم بناء وترميم الكنائس"

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الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بإصدار "تنظيم بناء وترميم الكنائس" الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بإصدار "تنظيم بناء وترميم الكنائس"

>كتب محمد كامل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدرا قانون رقم 80 لسنة 2016، بإصدار قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أقره مجلس النواب.

 

 

ونصت المادة الأولى من القانون، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

 

 

كما نشرت الجريدة الرسمية، نص قانون تنظيم بناء ترميم الكنائس المكون من 10 مواد.

 

وإلى نص القانون:

 

 

 


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