أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. التعليم موضوع أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج البلاتوه على النهارOne

Google+ Print

unnamed (3)

تبدأ قناة النهار One مساء الجمعة القادم في عرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج (البلاتوه) الذي يقدمه الفنان الكوميدي أحمد أمين في تمام الساعة التاسعة مساء، من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، ومن إنتاج شركة سينيجرام.

وستتناول الحلقة الأولى قضية التعليم، وما يواجه الطالب المصري من مشكلات ومواقف داخل المدارس في إطار كوميدي شيق، كما تتضمن الحلقة أغنية يقوم بأدائها مجموعة من الطلاب من داخل إحدى الفصول في محاولة لوصف ما وصل إليه حال الطالب المصري بدقة، ومن المنتظر أن تشهد حلقات الموسم الجديد المزيد من المواقف الكوميدية مع تطور كبير في الديكور والتصوير والتقنيات الفنية، حيث يشارك في تقديم الحلقات مجموعة من المواهب التمثيلية الشابة، كما يشرف أمين على ورشة كتابة البرنامج التي تتكون من مجموعة من الأسماء الواعدة في عالم الكتابة الكوميدية.

يذكر أن أحمد أمين هو أحد أهم نجوم الكوميديا الذين ظهروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حلقات برامجه الكوميدية القصيرة، (30 ثانية) وبرنامج (البريك) واللذان حققا انتشاراً كبيراً بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، كما حقق الموسم الأول من برنامج (البلاتوه) الذي عرض على شاشة قناة النهار في مارس الماضي، وانتهت حلقاته قبل شهر رمضان عدد مشاهدات كبير على حسابات قناة النهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعلا مختلفا عن أمثاله من البرامج الكوميدية التي عرضت في نفس توقيت عرض موسمه الأول.

unnamed (2)

unnamed (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا