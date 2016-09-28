بالصور.. التعليم موضوع أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج البلاتوه على النهارOne

تبدأ قناة النهار One مساء الجمعة القادم في عرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج (البلاتوه) الذي يقدمه الفنان الكوميدي أحمد أمين في تمام الساعة التاسعة مساء، من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، ومن إنتاج شركة سينيجرام.

وستتناول الحلقة الأولى قضية التعليم، وما يواجه الطالب المصري من مشكلات ومواقف داخل المدارس في إطار كوميدي شيق، كما تتضمن الحلقة أغنية يقوم بأدائها مجموعة من الطلاب من داخل إحدى الفصول في محاولة لوصف ما وصل إليه حال الطالب المصري بدقة، ومن المنتظر أن تشهد حلقات الموسم الجديد المزيد من المواقف الكوميدية مع تطور كبير في الديكور والتصوير والتقنيات الفنية، حيث يشارك في تقديم الحلقات مجموعة من المواهب التمثيلية الشابة، كما يشرف أمين على ورشة كتابة البرنامج التي تتكون من مجموعة من الأسماء الواعدة في عالم الكتابة الكوميدية.

يذكر أن أحمد أمين هو أحد أهم نجوم الكوميديا الذين ظهروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حلقات برامجه الكوميدية القصيرة، (30 ثانية) وبرنامج (البريك) واللذان حققا انتشاراً كبيراً بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، كما حقق الموسم الأول من برنامج (البلاتوه) الذي عرض على شاشة قناة النهار في مارس الماضي، وانتهت حلقاته قبل شهر رمضان عدد مشاهدات كبير على حسابات قناة النهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعلا مختلفا عن أمثاله من البرامج الكوميدية التي عرضت في نفس توقيت عرض موسمه الأول.