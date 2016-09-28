إستبعاد مدير مدرسة ثانوية للإهمال والتقصير بـ «بني سويف‎»

المراسل : محمد شعبان

إستبعد أحمد عزت، مدير إدارة ببا التعليمية ببني سويف، اليوم الأربعاء، مدير مدرسة أبوشربان الثانوية الصناعية بنين، وقرر نقله لديوان عام الإدارة بسبب الإهمال والتقصير وتكليف آخر للقيام بأعماله لحين انتهاء التحقيقات.

ورصد مدير إدارة ببا، أثناء جولتة لمتابعة المدرسة عدد من المخالفات بينها سوء أعمال النظافة بالمدرسة، وعدم القيام بأعمال الصيانة اللازمة، وعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد.

وقرر مدير الإدارة استبعاد مدير المدرسة وإخطار مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ببني سويف لتكليف مدير جديد.