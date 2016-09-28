"مؤسسة دبي للمرأة" تستضيف حلقة بعنوان" الشابة الإماراتية وسوق العمل "

استضافت مؤسسة دبي للمرأة اليوم بالتعاون مع "مجلس الإمارات للشباب" حلقة شبابية بعنوان "الشابة الإماراتية وسوق العمل" بحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، ومنى غانم المرّي، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ونخبة من الشباب والشابات.

وتترجم الحلقة الشبابية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأهمية تعزيز جسور التواصل مع الشباب الإماراتي للاقتراب أكثر من أفكارهم وآرائهم ومتطلباتهم ومنح الحكومة الفرصة لترسيخ دورهم كمحرك دفع رئيس للمسيرة التنموية المباركة في دولتنا. وجاء اللقاء ضمن مبادرة الحلقات الشبابية وهي إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب.

وتعدُّ الحلقات الشبابية منصة تفاعلية للشباب لعرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم المواضيع والفرص واستعراض أبرز التحديات للخروج بأفكار وحلول عملية مبتكرة، في حين تسعى اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار هذه المبادرة إلى تأكيد مبادئ التلاحم والتشاور والمشاركة المجتمعية، والتعبير عن نهج الدولة في تعزيز التواصل المستدام بين الحكومة والشباب الإماراتي بما يحقق أفضل استثمار في الطاقات الوطنية لإعداد أجيال جديدة مؤهلة من قادة المستقبل.

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> وثمَّنت معالي شما بنت سهيل المزروعي استضافة مؤسسة دبي للمرأة للحلقة الشبابية لاستعراض أهم التحديات التي تواجه الشابة الإماراتية في سوق العمل، وقالت معاليها: "تعد النجاحات التي أحرزتها شابات الإمارات في مختلف الميادين تأكيداً على دعم قيادتنا الرشيدة وتمكينهم للشباب من الجنسين، فلطالما عَلمَنا قادتنا أن الكفاءة والتميز هما معايير النجاح الأساسية."

وأضافت معاليها: "الشباب الإماراتي مسؤول وذو مهارات عالية تخدم نمو الدولة في كافة القطاعات، وشاباتنا عنصر رئيسي ومهم في معادلة التنمية في الدولة، ومثال يحتذى به في كافة أدوارها في المجتمع، وأملنا اليوم هو وفتح آفاق جديدة لتمكين وإعداد جيل من شباب الإمارات المتميزين."

وقالت : "تمكين الشباب الإماراتي في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة أولوية، وسنسعى من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج النوعية على تعزيز دور الشباب في سوق العمل وبالأخص الإناث منهم، وتمكينهم من لعب دور محوري وفعال في مجتمعاتهم".

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> من جانبها، أعربت منى غانم المري، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ تقديرها وإعزازها لجهود معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وما قدمته من أفكار ومبادرات لدعم قطاع بالغ الأهمية في المجتمع وهو قطاع الشباب، وقالت إن وجود معاليها كأصغر وزيرة سناً في تاريخ العمل الحكومي على مستوى العالم، هو برهان عملي يؤكد أن نهج الإمارات في إعداد جيل من القيادات الوطنية الشابة وحرصها على إشراكهم في تحمل المسؤولية ليس مجرد شعارات ترفعها ولكنها رؤية تتحقق على أرض الواقع بإتاحة المجال وإعطاء الأمل للشباب وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من حصولهم على فرصهم كاملة ضمن أرقى المواقع وأرفع المناصب.

وأكدت منى المري ضرورة تضافر الجهود من أجل دعم فرص الشباب من الجنسين، لاسيما في ناحية ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وقالت: " لاشك في أن الحلقات الشبابية تمثل منصة تفاعلية مهمة تجمع معادلتي التمكين والابتكار؛ فهدفنا بناء وترسيخ دور الكوادر الوطنية الشابة في سوق العمل داخل الدولة، إدراكا منَّا أن الشباب قوة دافعة أساسية لتطوير المجتمع ورقم حاسم في معادلة بناء مستقبله".

كما أعربت عن أملها في زيادة برامج التدريب على مهارات سوق العمل، لرفع مستوى قدرات شابات الإمارات وجعلهنّ قادرات على المنافسة في سوق العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة والتزاماً بنهج الإمارات الواضح في تعزيز دور المرأة وتفعيل إسهاماتها الإيجابية ضمن شتى القطاعات.



> وتناولت الحلقة الشبابية العديد من المحاور المهمة والمتعلقة بالتحديات التي تواجهها الشابة الإماراتية قبل دخولها سوق العمل وأسباب تدنّي نسبة استمراريتها في قطاعات العمل، كما تطرق المشاركون في الحلقة إلى مناقشة مقومات العمل المستدام مع تحديد الفجوات في مهارات الشابة الإماراتية أمام متطلبات سوق العمل .



> حضر الحلقة الحوارية نخبة من الشباب والشابات من مختلف القطاعات وأدار النقاش خلال اللقاء حصة تهلك، مدير إدارة التطوير المؤسسي البحوث والمشاريع في مؤسسة دبي للمرأة.

يُشار إلى أن تشكيل "مجلس الإمارات للشباب" جاء تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف توفير مقومات البيئة الايجابية ومنصة فاعلة للتعرف الى آراء الشباب بشأن مختلف القضايا وتوصيل أفكارهم واقتراحاتهم وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم للمشاركة في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وتقوم "مؤسسة دبي للمرأة" التابعة لحكومة دبي، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدور كبير في دعم المرأة الإماراتية من خلال تطوير قدراتها وإبراز دورها الفاعل في المجتمع، وتشجيع ودعم مشاركة المرأة على الصعيدين المهني والاجتماعي، في حين تضم المؤسسة كلاً من: "نادي دبي للسيدات" و"المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم".