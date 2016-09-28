كرة يد – الأهلي يصطدم بالترجي.. والزمالك مع وداد سمارة في بطولة إفريقيا

أقيمت قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وأسفرت عن وقوع الزمالك والترجي على رأس كل مجموعة.

وتقام البطولة في بوركينا فاسو خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر المقبل، والتي يحمل لقبها الزمالك.

ووقع الزمالك في المجموعة الأولى: مع وداد سمارة المغربي – فاب الكاميروني – جي إس كي الكونجولي – داوني البوركيني.

فيما ضمت المجموعة الثانية: الترجي التونسي – الأهلي المصري – مينوه الكاميروني – كايمن الكونجولي – بوليس رواندا.

وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد بين فرق المجموعة ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني لنصف النهائي.