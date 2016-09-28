رئيس الفيفا لأبو ريدة: كنت معجبا بأداء مصر في أمم إفريقيا 1998

عقد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعا مع اتحاد الكرة يوم الأربعاء في مقر الجبلاية بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وتعهد رئيس الفيفا في زيارته الأولى لمصر بعد تولي المسؤولية بدعم المبنى الجديد للجبلاية ونظام الناشئين من أجل توسيع قاعدة اللاعبين المقيدين باتحاد الكرة.

وخلال جلسته مع مجلس الإدارة قال إنفانتينو لأبو ريدة: "عام 1998 في أمم إفريقيا ببوركينا فاسو تابعت البطولة من المدرجات ولم يكن لي أي علاقة بإدارة الرياضة أو العمل بها".

وتابع "كنت معجبا جدا بأداء منتخب مصر في أمم إفريقيا".

وقاد الجنرال محمود الجوهري المدير الفني الراحل لمنتخب مصر الفراعنة للتتويج باللقب الخامس ببوركينا فاسو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في النهائي 2-0.