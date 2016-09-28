تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم التبين» لجلسة ١٨أكتوبر لمقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم التبين”، لجلسة 18 أكتوبر القادم.

وكلفت المحكمة، النيابة العامة بتقديم بيان بأسماء المتهمين المقبوض عليهم، و الذي تمكنوا من الهرب حال اقتحام قسم التبين، موضحًا سبب القبض عليهم و الجرائم المنسوبة اليهم و المحكوم عليهم ومدة العقوبة.

كما كلفت النيابة، أيضًا بالاستعلام عن الأوراق والمستندات التي قاموا بسرقتها أو إتلافها، ومعرفة هل هي متعلقة بالحكومة أو مسلمة لشخص المأمور لحفظها؟، مع توضيح أسم هذا الشخص مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.