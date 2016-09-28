أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم التبين» لجلسة ١٨أكتوبر لمقبل

Google+ Print
تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم التبين» لجلسة ١٨أكتوبر لمقبل تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم التبين» لجلسة ١٨أكتوبر لمقبل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم التبين”، لجلسة 18 أكتوبر القادم.

وكلفت المحكمة، النيابة العامة بتقديم بيان بأسماء المتهمين المقبوض عليهم، و الذي تمكنوا من الهرب حال اقتحام قسم التبين، موضحًا سبب القبض عليهم و الجرائم المنسوبة اليهم و المحكوم عليهم ومدة العقوبة.

كما كلفت النيابة، أيضًا بالاستعلام عن الأوراق والمستندات التي قاموا بسرقتها أو إتلافها، ومعرفة هل هي متعلقة بالحكومة أو مسلمة لشخص المأمور لحفظها؟، مع توضيح أسم هذا الشخص مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك