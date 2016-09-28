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أهالى قرية يضبطون شخصين أثناء سرقة دراجة بخارية ويسلمونهما للشرطة بـ «قنا»

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أهالى قرية يضبطون شخصين أثناء سرقة دراجة بخارية ويسلمونهما للشرطة بـ «قنا» أهالى قرية يضبطون شخصين أثناء سرقة دراجة بخارية ويسلمونهما للشرطة بـ «قنا»

اللواء صلاح الدين محمد حسان مدير أمن قنا

تمكن أهالي مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، من ضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية بالقرب من قرية الغربي بهجورة بنجع حمادي، وقاموا بربطهم في أحد أعمدة الإنارة، حتى تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهما.

وتلقى اللواء صلاح الدين محمد حسان، مدير أمن قنا، إشارة من مركز شرطة نجع حمادي تفيد إلقاء القبض علي شخصين، وذلك بتهمة محاولة سرقة دراجة بخارية.

وتبين أن المتهمين حاولا سرقة دراجة بخارية في وضح النهار، ما استدعي الأهالى لضبطهم وربطهم في أحد أعمدة الإنارة، حتى وصلت أجهزة الأمن وألقت القبض عليهما ،وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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