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جامعة بني سويف توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة 6 أكتوبر

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جامعة بني سويف توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة 6 أكتوبر جامعة بني سويف توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة 6 أكتوبر

وجه مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم (138) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1438 و حلول الذكرى الثالثة وأربعون لعيد نصر أكتوبر المجيد.

ووجه رئيس جامعة بني سويف التهنئة الحارة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1438 ومرور 43 عاما على نصر أكتوبر العظيم واصفها بحرب العزة والكرامة للدفاع عن تراب الوطن وبذل كل نفيس وغالي في سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك تأكيدًا من رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة المستمر في المشاركة في جميع المناسبات الدينية والقومية والسياسية والاجتماعية والتي تعكس إرادة المصريين القوية نحو التكاتف في تحقيق الإنجازات والحفاظ على وطنًنا الحبيب لبقاءها أبية عصية على كل محاولة للنيل منها.

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