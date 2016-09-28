«تشريعية الوفد» تناقش تبديل عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية لغرامة مالية

عقدت اللجنة التشريعية لحزب الوفد، برئاسة المستشار حسين خليل رئيس اللجنة، اجتماعا لها، اليوم، وذلك استعداد للفصل التشريعى الثانى بالبرلمان، وتم مناقشة مشروع لائحة داخلية للجنة، وعقد اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بالحزب لمناقشة القوانين التى يريدون مناقشتها، عددهم 19 لجنة.

كما ناقشت اللجنة التشريعية، إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون المرافعات، وقانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص المحاكم الاقتصادية رادعة والتقاضى أمامها لدفع عجلة الاستثمار، وتبديل عقوبة الحبس بعقوبه مالية كبيرة.