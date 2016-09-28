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بالصور..بعثة «مصر للطيران» تحتفل بنجاح موسم الحج بجدة

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جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

احتفلت بعثة للطيران بالسعودية، بنجاح موسم الحج الحالي، وصرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تمكنت بجهود جميع العاملين بصفة عامة، وأفراد بعثة الحج بكل من جدة والمدينة المنورة بصفة خاصة، من إتمام موسم الحج علي أكمل وجه، ووفقًا للخطة الموضوعة، والتى ارتكزت علي نقل أكبر عدد من الحجاج في أقل وقت ممكن، وبأعلى معدلات انتظام في مواعيد الإقلاع والهبوط ودون تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات بسبب كثافة التشغيل.

ومن جانبه أشاد عادل هلال رئيس بعثة مصر للطيران للحج، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التكريم بجدة، بالجهود التي بذلها الجانب السعودي، وتعاونهم مع البعثة من أجل إنجاح الموسم، وقد أرجع ذلك إلى الترتيبات التي انتهجتها .

وقد تضمن الحفل تكريم عدد من قيادات سلطة الطيران المدني السعودي، تقديرًا لتعاونهم مع بعثة مصر للطيران وتذليل كافة العقبات لهم، وهم خالد الحربي، مدير شئون الحج والعمرة بهيئة الطيران المدني السعودي وعماد نور مدير عمليات مبنى الحج والعمرة.

كما تم تكريم كل من، أسامة طه، مدير إقليم مصر للطيران بالسعودية، وعبد اللطيف عثمان، نائب رئيس بعثة مصر للطيران للحج والمشرف العام على الحجز والبيع، ومنحهم دروعًا تذكارية تقديرًا لهم، لما قاموا به من دور فعال طوال فترة الموسم، كما تم تكريم عدد من المتميزين من العاملين بمجموعات العمل بجدة والمدينة المنورة، ومنحهم شهادات تقديرية.

وحضر الحفل كل من، مدحت الجزار مدير مكتب مصر للطيران بجدة؛ وإيهاب قراعة مدير محطة مصر للطيران بجدة؛ وأمير عبد الرحمن المدير المالي لمصر للطيران بجدة؛ ومحمد فتح الله المشرف على التحميل؛ وناصر عزت مدير عام العلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية؛ وحمدي عبد القوي المشرف على الأمن؛ وعاطف أبو زيد مشرف مالي بعثة الحج.

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