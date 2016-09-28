أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

في مثل هذا اليوم : الرئيس أنور السادات رئيسًا لمصر 28 سبتمبر 1970 ...

  • مصر
  • 184
Google+ Print
في مثل هذا اليوم : الرئيس أنور السادات رئيسًا لمصر 28 سبتمبر 1970 ... في مثل هذا اليوم : الرئيس أنور السادات رئيسًا لمصر 28 سبتمبر 1970 ...

بين سيرته الذاتية في كتابه «البحث عن الذات»، وكتب أخرى لآخرين نقف على الكثير من تفاصيل سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهي سيرة حافلة يمكن اختزالها في محطات موجزة، فهو مولود في ٢٥ ديسمبر ١٩١٨، بقرية ميت أبوالكوم، بالمنوفية، وتخرج في الكلية الحربية ١٩٣٨ .

وفي ١٩٤١ اعتقل أثناء خدمته العسكرية، بسبب لقاءاته بعزيز المصري، ذو الميول الألمانية، وبعد خروجه اتصل ببعض الضباط الألمان في ، وعلم الإنجليز، فتم اعتقاله مجدداً في ١٩٤٣، وهرب مع صديقه حسن عزت، وعمل أثناء هروبه عتالاً على سيارة نقل باسم الحاج محمد.

وفي أواخر ١٩٤٤ انتقل إلى أبوكبير وعمل فاعلاً في حفر ترعة، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط الأحكام العرفية، عاد إلى بيته وانضم للجمعية السرية التي اغتالت أمين عثمان، وزير المالية ورئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، واعتقل في سجن قرة ميدان، وبسقوط التهمة أفرج عنه .

وفي ١٩٤٩ انخرط في الأعمال الحرة مع صديقه حسن عزت، وفى ١٩٥٠ عاد للجيش بمساعدة صديقه يوسف رشاد ، طبيب الملك فاروق، وفي ١٩٥١ تكون تنظيم الضباط الأحراروانضم إليه ، وتلاحقت الأحداث فوقعت مجزرة الإسماعيلية في ٢٥ يناير ١٩٥٢ ثم حريق القاهرة مما عجل بثورة يوليو التي شارك فيها .

وفي ١٩٥٣ تأسست جريدة الجمهورية وأسندت إليه إدارتها ثم انتخب عضواً بالبرلمان لثلاث دورات، ثم رئيساً له لدورتين ، وفي ١٩٦٩ اختاره عبدالناصر نائباً له ، وحين توفى عبدالناصر صار السادات رئيساً لمصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠.

واستمر حكمه ١١ عاماً انتهت باغتياله على يد الإسلاميين في ٦ أكتوبر ١٩٨١ .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"