حملة للمرور على جميع المدارس بهدف التأكيد على النظافة بالوادى الجديد

نفذت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، حملة للمرور على جميع المدارس بهدف التأكيد على مدى نظافة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس بالمحافظة.وأشار الدكتور محمد السيد موسي، مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة إلى أن من أهداف الحملة التأكد من وجود المياه والمنظفات بالمدارس، والمرور على خزانات المياه وأخذ عينات منها لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وكذلك أخذ مثل هذه العينات من المعاهد الأزهرية والمدن الجامعية.

ومن ناحية أخرى صرح السيد، بأن مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي بـأسيوط، الدكتور سامي الشريف شكل لجنة لبحث المشكلات المتعلقة بالتأمين الصحي للمحافظة تسهيلا على المرض