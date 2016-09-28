«جامعة بني سويف» تعلن فحص الطلاب الجدد من «فيروس سي»‎

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 138 المنعقدة، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على إجراء فحوصات فيروس “سى c”، على الطلاب الجدد لفحص واكتشاف مدى إصابة الطلاب بالفيروس مبكرًا، وذلك وفقاً لما ورد بخطاب المجلس الاعلى للجامعات.

وأوضحت الجامعة، أن تلك الفحوصات سوف تكون فقط بكلية الطب بالجامعة،موضحًا أن وزارة الصحة سوف تتحمل تكلفة تلك الفحوصات بالكامل، وتتحمل أيضًا تكلفة علاج من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس من الطلاب، وأشار أن اكتشاف الإصابة بالفيروس مبكرًا تساعد فى الشفاء بطريقة أسرع.

> وأضاف المجلس، أن الجامعة تدعم مبادرة و تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على “فيروس سى”، فى إطار خطة القضاء على الفيروس، والذى يعد من أكبر المشاكل الصحية التى تواجه مصر، خصوصًا أنه وباء صامت، حيث أن 80% من المصابين به لا تظهر عليهم أى أعراض، ويعتبر “فيروس سى” السبب الرئيسى فى الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.