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شرطة التموين تضبط 3 طن سلع غذائية مجهولة قبل بيعها فى القاهرة

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شرطة التموين تضبط 3 طن سلع غذائية مجهولة قبل بيعها فى القاهرة شرطة التموين تضبط 3 طن سلع غذائية مجهولة قبل بيعها فى القاهرة

>إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

 

وأسفرت الحملات التى تمت بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، عن ضبط 68 قضية تموينية شملت مضبوطات " 70 اسطوانة بوتوجاز، ربع طن لحوم – طن ونصف أرز –طن دقيق مدعم –200 كيلو مكرونة ، 25عبوة كريمة بندق ، 2540 عبوة تونة - 680 زيت طعام ، 35 زيت زيتون - 400 كيلو دواجن ، 132 كيلو سمك ماكريل، 50 كيلو لحم مفروم - 3780 علبة سجائر - 22000 قطعة أدوات مكتبية ، 55 رزمة ورق - 4000 متر سلك كهربائي- 88 كارت شحن " . 


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