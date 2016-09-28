حبس عاطل 4 أيام بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى أوسيم

قرر أحمد سالم وكيل نيابة أوسيم، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح بمنطقة بشتيل.

كان اللواء محمود خليل نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا بإدارة عاطل لورشة تصنيع السلاح، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وتمكن النقيب ياسر عبد العال معاون مباحث قسم أوسيم، من القبض على المتهم ويدعى "على ى"، وبتفتيش المكان عثر على "4 أسلحة نارية و7 قطع حديدية صغيرة، وإبرة ضرب نار، وماسورة، و11 ياى، ومنشار حديدى، و3 جوانب خشب، و2 مفك، وقطعة صنفرة، وبنسة، وكتلة ترباس"، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.