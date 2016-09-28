«الاستثمار»: نعمل علي دعم المشروعات الاستثمارية ذات البعد التنموى

شارك محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، في منتدي آليات التمويل والخدمات المالية، في مجالي البنية التحتية والتجارة الذي عقده بنك (Preferential Trade Area Bank” ( PT”، الذراع المالي لمنظمة الكوميسا الإفريقية.

وناقش المنتدي فرص التمويل للمشروعات الاستثمارية ذات البعد التنموي في دول مجموعة الـ”كوميسا”، وكذلك الدول الأخرى الأعضاء في البنك.

وأكد خضير، في كلمته أمام المؤتمر، أن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا، والتي تحظي حاليًا باهتمام عالمي، وأن التزام مصر بدورها الحيوي في أفريقيا، ظهر بشكل بشكل عملي في مجالات الأعمال والاستثمار.

وأكد خضير، أن مناقشة سبل وآليات التمويل بين الدول الأفريقية هو الركيزة الأساسية لإنشاء المشروعات، وعلي هذا الأساس فإن مبادرة بنك “PTA” تعتبر مهمة وحيوية.

وشدد خضير، علي أن وزارة الاستثمار والهيئة، تعتبر أن القطاع الخاص شريك النجاح في مصر وأفريقيا علي السواء، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية.

وأشار خضير، إلي أنه علي الرغم من أن الهيئة لا تختص بتوفير التمويل، إلا أنه وفي إطار الإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الهيئة، فقد أرست مبدأ الشراكة مع كافة المستثمرين سواء المصريين أو الأفارقة، مؤكدًا أن الهيئة ستظل داعمة للمستثمرين علي كافة الأصعدة وليس فقط من خلال دورها الخاص بتنظيم وترويج الاستثمار في مصر.

وأوضح خضير، أن الاستثمارات المصرية في أفريقيا تقدر بحوالي 7 مليار دولار، وهو رقم نعمل علي زيادته عن طريق العمل والتنسيق مع شركائنا في القطاع الخاص بمصر وأفريقيا، وذلك في إطار المبدأ العام بأن الاستثمار في أفريقيا هو استثمار في مصر.