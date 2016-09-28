انتهت #في_الدوري – سموحة (3)-(2) طنطا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وطنطا في أولى مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف سموحة نظيره طنطا والتي تقام على ملعب برج العرب.

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د.01 بداية المباراة

د.05 هجمة خطيرة من الجانب الأيمن لطنطا يتصدى لها محمد أبو جبل حارس سموحة.

د.15 هدف أكثر من رائعة من حسام باولو ليعلن التقدم لسموحة.

د.27 محمد جابر واحد من أفضل اللاعبين في المباراة حتى الآن يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة ليعادل النتيجة.

د.30 ضربة جزاء لطنطا

د.31 محمد شاكر يسجل الهدف الثاني لطنطا بعد 3 دقائق من هدف جابر.

نهاية الشوط الأول

د.46 بداية الشوط الثاني

د.70 القائم يحرم باولو من التعادل لسموحة

د.73 محمود سيد يسجل التعادل لسموحة

د.80 ركلة جزاء لسموحة

د.81 باولو مرة أخرى! الهدف الرابع له في الدوري والثالث لسموحة في المباراة

- نهاية المباراة بفوز سموحة 3-2