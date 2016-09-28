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عبد الغني: زيارة رئيس الفيفا تعني أن مجلس أبو ريدة مستمر

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عبد الغني: زيارة رئيس الفيفا تعني أن مجلس أبو ريدة مستمر عبد الغني: زيارة رئيس الفيفا تعني أن مجلس أبو ريدة مستمر

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن زيارة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمصر، تعني استمرار مجلس هاني أبو ريدة.

ووصل إنفانتينو إلى القاهرة حيث زار مقر اتحاد الكرة لتقديم التهنئة إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

وقال عبد الغني: "زيارة إنفانتينو تؤكد أن مجلس هاني أبو ريدة مستمر ولن يتم حله، وسيقضى على اللجوء المحاكم".

وأشار عبد الغني إلى أن الزيارة شهدت التأكيد من جانب رئيس الفيفا على دعمه للمجلس، خاصة فيما يتعلق برفض اللجوء للمحاكم المدنية.

ويغادر رئيس الفيفا مقر اتحاد الكرة للقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

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