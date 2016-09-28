على عكس بيان بريزنتيشن.. الكاف يعلن بيع حقوق تسويق بطولاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حصول شركة "Lagardère" على حقوق التسويق الخاصة بالكاف.

وجاء في إعلان رسمي عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الكاف قد وقع مع شركة "Lagardère".

وكشف بيان الاتحاد الإفريقي عن أن عقود حقوق التسويق سوف تستمر حتى 2028 وتم توقيعها في القاهرة بحضور عيسى حياتو رئيس الاتحاد.

وكانت شركة بريزنتيشن قد أصدرت بيانا رسميا أعلنت من خلاله تقدمها بعرض بقيمة مليار و200 مليون جنيه للحصول على حقوق التسويق الخاصة بالكاف. (طالع التفاصيل)

وكانت شركة بريزنتيشن تسعى في البداية لشراء حقوق البث التليفزيوني من شركة "Lagardère" لبطولات الكاف مقابل 600 مليون دولار.

لكن "بريزنتيشن سبورت" أعلنت بشكل مفاجئ تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء للإعلان عن العرض الرسمي الذي ستقدمه إلى شركة "Lagardère" التي تمتلك حقوق البث لجميع المسابقات التي ينظمها الكاف.

ثم أصدرت الشركة بيانا أكدت فيه نيتها رفع عرضها من 600 مليون دولار إلى مليار و200 مليون دولار من أجل شراء كافة حقوق الكاف، ومنافسة شركة "Lagardère".