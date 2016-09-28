أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

على عكس بيان بريزنتيشن.. الكاف يعلن بيع حقوق تسويق بطولاته

Google+ Print
على عكس بيان بريزنتيشن.. الكاف يعلن بيع حقوق تسويق بطولاته على عكس بيان بريزنتيشن.. الكاف يعلن بيع حقوق تسويق بطولاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حصول شركة "Lagardère" على حقوق التسويق الخاصة بالكاف.

وجاء في إعلان رسمي عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الكاف قد وقع مع شركة "Lagardère".

وكشف بيان الاتحاد الإفريقي عن أن عقود حقوق التسويق سوف تستمر حتى 2028 وتم توقيعها في القاهرة بحضور عيسى حياتو رئيس الاتحاد.

وكانت شركة بريزنتيشن قد أصدرت بيانا رسميا أعلنت من خلاله تقدمها بعرض بقيمة مليار و200 مليون جنيه للحصول على حقوق التسويق الخاصة بالكاف. (طالع التفاصيل)

وكانت شركة بريزنتيشن تسعى في البداية لشراء حقوق البث التليفزيوني من شركة "Lagardère" لبطولات الكاف مقابل 600 مليون دولار.

لكن "بريزنتيشن سبورت" أعلنت بشكل مفاجئ تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء للإعلان عن العرض الرسمي الذي ستقدمه إلى شركة "Lagardère" التي تمتلك حقوق البث لجميع المسابقات التي ينظمها الكاف.

ثم أصدرت الشركة بيانا أكدت فيه نيتها رفع عرضها من 600 مليون دولار إلى مليار و200 مليون دولار من أجل شراء كافة حقوق الكاف، ومنافسة شركة "Lagardère".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع