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باولو يستمر في الحلم مع سموحة بعودة رائعة

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باولو يستمر في الحلم مع سموحة بعودة رائعة باولو يستمر في الحلم مع سموحة بعودة رائعة

واصل فريق سموحة مستواه المتميز في الدوري المصري وحقق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي بالفوز على ضيفه طنطا بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من البطولة.

وبدأ فريق طنطا في مبادرة مضيفه من الجهة اليمنى عن طريق المهاجم محمد جابر لكن تألق محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري حال دون دخول الكرة مرماه.

وسجل حسام سلامة "باولو" هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ليتقدم لسموحة.

إلى أن تمكن وبمجهود فردي محمد جابر أحد نجوم اللقاء من تسجيل هدف التعادل بتسديدة رائعة سكنت شباك أبو جبل في الدقيقة 27.

وواصل طنطا الضغط سريعا إلى أن تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 30، أسكنها محمود شاكر عبد الفتاح شباك أبو جبل.

وفي بداية الشوط الثاني حاول سموحة العودة بقوة للمباراة، وكاد باولو أن يسجل هدفا رائعة من رأسية بعد عرضية من أحمد نبيل "مانجا" في الدقيقة 70 لولا القائم.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة سجل محمود سيد هدف التعادل لسموحة، ثم تحصل الفريق السكندري على ركلة جزاء يسكنها باولو في شباك طنطا ليكون هدف الفوز في الدقيقة 81.

بهذا الفوز رفع سموحة رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد طنطا من النقاط عند 3 نقاط في المركز الثامن.

ورفع حسام باولو رصيده من الأهداف إلى أربعة ليتصدر قائمة هدافي المسابقة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري لخوض منتخب أولى مواجهاته بتصفيات كأس العالم 2018 ضد الكونجو.

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