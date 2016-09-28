بعد بدء العام الدراسى.. 10 نصائح للوقاية من انتقال العدوى فى المدارس

يعانى الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد من سهولة انتقال العدوى بينهم ، ويقدم الدكتور "مجدى بدران" خبير المناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة، 10 نصائح للوقاية من العدوى فى المدارس، وهى:

1. التزام الطالب بأداء تمارين الصباح فى المدرسة، بالإضافة إلى اشتراكه فى أحد الرياضات المفضلة له لممارستها بجانب الدراسة.

2. الالتزام بعدد 8 ساعات نوم ليلا لرفع كفاءة عمل جهاز المناعة الخاص به.

3. الابتعاد عن المدخنين سواء فى المنزل أو المدرسة أو وسائل المواصلات.

4. منع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدرسة، فضلا عن حرص المدرسة على عدم تراكم القمامة بداخلها أو خلف أسوارها لحماية الأطفال من الأوبئة.

5. حرص الأم على عدم ارتفاع درجة حرارة طفلها، ويمكن متابعة ذلك عن طريق قياس درجة حرارته قبل النزول للمدرسة وبعد العودة منها للتعرف على المشكلة من بدايتها وفحصه عند الطبيب.

6. النظافة الشخصية من أهم الخطوات التى لابد أن يتعلمها الطفل منذ نعومة أظافره وتعتمد على غسل الأيدى بالماء والصابون مع نظافة الملابس وغسل الأسنان يوميا والتخلص من الأظافر الزائدة أولا بأول لعدم تراكم الميكروبات أسفلها ووصولها للمعدة عند تناول الطعام.

7. تغطية الأنف والفم بمناديل ورقية عند السعال أو العطس والتخلص منه بصورة صحية بالإضافة إلى عدم ملامسة العينين أو الفم أو الأنف إلا بعد غسل أو تعقيم اليدين.

8. حرص الأم على متابعة حملات التطعيمات الصحية التى تقدمها الدولة خاصة للصفوف الأولى من مراحل التعليم ضد الالتهاب السحائى وما يستجد من أوبئة موسمية، بالإضافة إلى محاولة إعطاء الأطفال تطعيم الأنفلونزا الموسمى.

9. التطهير المتكرر للأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب والنوافذ أسطح المناضد أزرة الإنارة وغيرها.

10. التغذية الجيدة عن طريق الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها مصادر طبيعية للفيتامينات والمواد الطبيعية المضادة للأكسدة، فلابد من تناول وجبة الإفطار المعدة بالمنزل بالإضافة إلى حرص الأم على تقديم وجبات تحتوى على فيتامين أ لرفع مناعة الأغشية المخاطية خاصة الغشاء المخاطى للجهاز التنفسى مثل الجزر والبقدونس، ولا ننسى فيتامين C فهو مضاد للأكسدة ويرفع كفاءة جهاز المناعة ويحمى من الالتهابات مثل الجوافة والفلفل الملون والبرتقال والكيوى، بالإضافة إلى فيتامين د للحد من كافة الالتهابات والتفاعلات المناعية مثل الشمس والأسماك وصفار البيض والفول السودانى.