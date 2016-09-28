توصيل التيار الكهربائى لـ 40 بئر زراعى بتكلفة 57 مليون جنيه بالوادى الجديد

صرح المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من توصيل التيار الكهربي، لـ40 بئر زراعي بمركز باريس، بتكلفة إجمالية 57 مليون جنيه.

وقال سيد، إنه تم كهربة 23 بئر زراعي بمنطقة درب الأربعين، و17 بئر بقرية المكس القبلي، جنوب واحة باريس، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز.

وأضاف سيد، أن الهدف الرئيسي من عملية كهربة الآبار، هو الحد من تكرار أعطال محركات الآبار التي تعمل بالديزل والسولار، مما يؤثر سلبًا علي الزراعة من خلال اختلاف توقيتات ومواعيد الري، خاصة مع اعتماد المحافظة علي المياه الجوفي كمصدر وحيد للمياه.