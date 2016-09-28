أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

توصيل التيار الكهربائى لـ 40 بئر زراعى بتكلفة 57 مليون جنيه بالوادى الجديد

Google+ Print
توصيل التيار الكهربائى لـ 40 بئر زراعى بتكلفة 57 مليون جنيه بالوادى الجديد توصيل التيار الكهربائى لـ 40 بئر زراعى بتكلفة 57 مليون جنيه بالوادى الجديد

أرشيفية

صرح المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من توصيل التيار الكهربي، لـ40 بئر زراعي بمركز باريس، بتكلفة إجمالية 57 مليون جنيه.

وقال سيد، إنه تم كهربة 23 بئر زراعي بمنطقة درب الأربعين، و17 بئر بقرية المكس القبلي، جنوب واحة باريس، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز.

وأضاف سيد، أن الهدف الرئيسي من عملية كهربة الآبار، هو الحد من تكرار أعطال محركات الآبار التي تعمل بالديزل والسولار، مما يؤثر سلبًا علي الزراعة من خلال اختلاف توقيتات ومواعيد الري، خاصة مع اعتماد المحافظة علي المياه الجوفي كمصدر وحيد للمياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا