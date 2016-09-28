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المرور: تحويلات مرورية لصيانة فواصل محور 26 يوليو

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المرور: تحويلات مرورية لصيانة فواصل محور 26 يوليو المرور: تحويلات مرورية لصيانة فواصل محور 26 يوليو

أرشيفية

أعلن مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عادل زكي عن إجراء تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو، لقيام شركة المقاولون العرب بصيانة فواصل الطريق.

وأوضح اللواء زكي – إنه تقرر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح الجمعة المقبلة، وحتى الساعة 8 من صباح السبت المقبل، غلق الجزء الأيمن من محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

وأضاف أنه سيتم اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس «الموافق 6 أكتوبر المقبل» وحتى الساعة الثامنة من صباح السبت «الموافق 8 أكتوبر»، غلق الجزء الأيسر من المحور في الاتجاه من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، والقادم من ميدان لبنان باتجاه 6 أكتوبر.

وأكد أنه سيتم وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية والعلامات الضوئية بمنطقة الأعمال، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة للعمل على تسيير الحركة المرورية، خلال تلك الفترة.

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