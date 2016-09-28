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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح نارى ومخدر الحشيش بالوادى الجديد‎

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح نارى ومخدر الحشيش بالوادى الجديد‎ ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح نارى ومخدر الحشيش بالوادى الجديد‎

مديرية أمن الوادى الجديد

 

تمكنت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري وأبيض وطلقات نارية، وكمية من المواد المخدرة بواحة بلاط.

وتلقي اللواء عصام بدير مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد القبض علي ” أ”، 24 سنة، عاطل، ومقيم بأسيوط، و”ي”، 34 سنة، و ” م “، 19 سنة، وبحوزتهم فرد خرطوش عيار 16 مم، و3 طلقات نارية، من ذات العيار، و 4 قطع حشيش كبيرة الحجم، و سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة متجهة إلي مركز الداخلة، وتم ضبطهم بكمين قرية تنيدة بمركز بلاط.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 243 إداري مركز شرطة بلاط، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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