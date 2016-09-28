مصرع طفلان فى حريق أحد منازل جرجا بسوهاج‎

نشب حريق بمنزل ناحية “الزنقور” بمركز جرجا بسوهاج، ما أسفر عن وفاة طفلين، وذلك بسبب تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل.

وتلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا، يفيد نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك رياض جمال فؤاد، 30 عامًا، عامل، ما أسفر عن وفاة كل من، “سحر رياض جمال فؤاد “،4 سنوات، نجلة مالك المنزل، و”رياض جاد رياض”، 4 سنوات، نجل شقيقة مالك المنزل”.

كما أدى الحريق إلى تلفيات، انحصرت في نفوق 2 رأس ماشية، واحتراق دراجة نارية “توك توك”، وبعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال كل من مالك المنزل ووالد المتوفى الثاني، “جاد رياض “، 35 عامًا، خفير نظامي، من قوة المركز، رجح الأول أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3272 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.