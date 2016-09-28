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بالصور..تشغيل عدد 8 سيارات لنقل اللحوم المثلجة بسوهاج‎

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جانب من عربات توزيع اللحوم المثلجة

جانب من عربات توزيع اللحوم المثلجة

 

أعلن الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تشغيل عدد 8 سيارات مجهزة ومزودة بثلاجة لنقل اللحوم، بتمويل من المشروع القومى للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية “مـشـروعك”، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يأتى فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الخدمات التموينية للمواطن السوهاجى، وذلك من خلال عمل منظومة متكاملة لنقل اللحوم من المجازر إلى منافذ التوزيع بواسطة سيارات مجهزة ومزودة بثلاجات لنقل هذه اللحوم بشكل حضارى وصحى.

وأشار عبد المنعم، إلى أن هذا المشروع يتم من خلال تمويل من البنوك المشاركة، ببرنامج “مشروعك”، وذلك وفقًا للشروط الموضوعة مسبقًا، ومن تلك الشروط، ألا يكون العميل عاملًا بقطاع أو القطاع العام، حيث يستهدف المشروع الشباب ممن ليس لديهم فرص للعمل.

وأوضح الاستاذ خالد موسى مدير إدارة المشروع القومى للتنمية البشرية والمحلية بمحافظة سوهاج، أنه تم التعاقد بالفعل مع جميع المواطنين المقبولين ائتمانيًا لدى البنوك، وجارى التنسيق مع البنوك المختصة تمهيدًا لتسليم باقى السيارات فى أقرب وقت.

وأضاف موسى، أن محافظة سوهاج سوف تقوم بتسليم عدد من السيارات المجهزة لنقل اللحوم لتغطية جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن العميل يقوم بسداد 25% من قيمة السيارة، على أن يقوم البنك بتقسيط باقى قيمة السيارة، وفقًا للاتفاق مع العميل.

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