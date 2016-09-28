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ننشر حركة ترقيات الإدارات التعليمية بالغربية

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ننشر حركة ترقيات الإدارات التعليمية بالغربية ننشر حركة ترقيات الإدارات التعليمية بالغربية

>الغربية - محمد عز

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، على النشرة الداخلية وحركة ترقيات مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

 

 

وأبقت الحركة على إيمان عبد المعز شاهين مديرا لإدارة السنطة التعليمية، وسهام محمد رزق مديرا لإدارة بسيون التعليمية، والجوهرى عبد الفتاح سراج مديرا لإدارة كفر الزيات التعليمية.

 

 

كما تضمنت تكليف السيد سليم وكيل إدارة قطور التعليمية للعمل مديرا للإدارة، وهيثم عبد الجواد سكر مسئول المتابعة وتقويم الأداء بإدارة السنطة للعمل وكيلا لإدارة شرق طنطا التعليمية، وجمال ربيع معلم خبير لغة إنجليزية بمدرسة طنطا الثانوية بنات للعمل وكيلا لإدارة بسيون التعليمية، وصبرى الدسوقي منسق عام الأنشطة التربوية بالتعليم الفنى بالمديرية للعمل وكيل إدارة غرب طنطا التعليمية، وخالد سعيد أخصائي أول تكنولوجيا بإدارة شرق المحلة للعمل وكيلا لإدارة قطور وهالة الباجورى مدير قسم الإحصاء بإدارة شرق المحلة للعمل وكيل إدارة غرب المحلة، وتهانى عبد الظاهر مدير إدارة الخدمات بإدارة زفتي للعمل وكيل إدارة زفتى التعليمية.

 

 

وشملت الحركة تكليف هانى مجاهد مدير إدارة التدريب بالمديرية للعمل مدير إدارة شرق المحلة، وسراج الديب مدير إدارة التخطيط والجودة بالمديرية للعمل مدير إدارة غرب طنطا التعليمية، وعبد الغنى صالح، وكيل إدارة شرق طنطا للعمل مديرا للإدارة، ورزق السيد مدير مدرسة بإدارة زفتي للعمل مدير إدارة التعليم الإبتدائى، والسيد درغام رئيس قسم التدريب بالمديرية للعمل مديرا لإدارة التدريب بالمديرية، وعصام الدين الخليفى مدير إدارة غرب طنطا للعمل مدير إدارة الخدمات بالمديرية.


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