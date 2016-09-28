يتشبه بالنساء ويعرض صوره على "انستغرام" لممارسة الرذيلة

حجزت محكمة جنايات أبوظبي اليوم ، قضية شاب عربي (21 عاما) تحدى مشيئة الله في خلقه، بأن غير جنسه إلى التشبه بالنساء، واعتاد على ممارسة الرذيلة للحكم إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بقيام المتهم بعرض صور له وهو يرتدي ملابس للنساء وفي وضعيات مخلة بالآداب العامة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" للإعلان عن رغبته في ممارسة الرذيلة مع الرجال، وبعد التأكد من ذلك، أعد له كمين مع المصدر السري الذي اتفق معه على ممارسة الرذيلة، وتمكنت من خلاله أجهزة الشرطة من ضبط الشاب وإحالته إلى القضاء بتهم ممارسة الرذيلة والحث عليه.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن الصور المنشورة للمتهم يظهر فيها وقد تشبه بالنساء بارتدائه للملابس النسائية القصيرة والمغرية والشعر المستعار، ووضع مساحيق التجميل في وجهه، ونشر أرقام هواتفه للتواصل مع الراغبين في المتعة الحرام.

وخلال الجلسة وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه، أنكر المتهم كافة التهم، مضيفا ان هذه الصور المنشورة تعود اليه، إلا انه لم يعمل على نشرها على الانترنت وان أحد اصدقائه قام بنشرها ووضع رقم هاتفه.