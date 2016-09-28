أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

يتشبه بالنساء ويعرض صوره على "انستغرام" لممارسة الرذيلة

Google+ Print
يتشبه بالنساء ويعرض صوره على "انستغرام" لممارسة الرذيلة يتشبه بالنساء ويعرض صوره على "انستغرام" لممارسة الرذيلة

حجزت محكمة جنايات أبوظبي اليوم ، قضية شاب عربي (21 عاما) تحدى مشيئة الله في خلقه، بأن غير جنسه إلى التشبه بالنساء، واعتاد على ممارسة الرذيلة للحكم إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بقيام المتهم بعرض صور له وهو يرتدي ملابس للنساء وفي وضعيات مخلة بالآداب العامة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" للإعلان عن رغبته في ممارسة الرذيلة مع الرجال، وبعد التأكد من ذلك، أعد له كمين مع المصدر السري الذي اتفق معه على ممارسة الرذيلة، وتمكنت من خلاله أجهزة الشرطة من ضبط الشاب وإحالته إلى القضاء بتهم ممارسة الرذيلة والحث عليه.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن الصور المنشورة للمتهم يظهر فيها وقد تشبه بالنساء بارتدائه للملابس النسائية القصيرة والمغرية والشعر المستعار، ووضع مساحيق التجميل في وجهه، ونشر أرقام هواتفه للتواصل مع الراغبين في المتعة الحرام.

وخلال الجلسة وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه، أنكر المتهم كافة التهم، مضيفا ان هذه الصور المنشورة تعود اليه، إلا انه لم يعمل على نشرها على الانترنت وان أحد اصدقائه قام بنشرها ووضع رقم هاتفه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية