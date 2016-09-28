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«صحة سوهاج» تعلن عن بدء الحملة القومية للكشف عن روماتيزم القلب..غدًا

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«صحة سوهاج» تعلن عن بدء الحملة القومية للكشف عن روماتيزم القلب..غدًا «صحة سوهاج» تعلن عن بدء الحملة القومية للكشف عن روماتيزم القلب..غدًا

الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن بدء الحملة القومية للكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب، غدًا، لطلاب المدارس والمناطق العشوائية، من سن 5 إلى 15 عامًا، والكشف بجهاز الأشعة التليفزيونية على القلب، لتشخيص الحمي الروماتيزمية غير المكتشفة في هذه الأعمار السنية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور صفاء كامل، مدير برنامج روماتيزم القلب.

ويشارك في الحملة استشاريو أمراض قلب وأطفال وباطنة، والفحص مجاني بجانب الأشعة والحالات المرضية المكتشفة، ويتم عمل كروت متابعة لها ويتم عمل خطة العلاج المناسبة لكل حالة.

 

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